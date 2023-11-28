Жену Кирилла Буданова могли отравить, утверждают украинские СМИ

«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», — сказал собеседник издания.

По его словам, ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья, а в больнице диагностировали поражение тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — утверждает источник «Бабеля».

Издание «РБК-Украина» также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Часть цитат собеседников издания совпадает.

Источник «РБК-Украины» добавил, что неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно». «Сейчас идет расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны», — утверждает издание.