"Женщины. Жизнь. Свобода". Нобелевская премия мира присуждена иранской активистке за права женщин Наргиз Мохаммади

В 2003 году она начала работать в тегеранском Центре защиты прав человека, основанном другой иранской активисткой, лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

Мохаммади начала свою правозащитную деятельность еще в 1990-х годах, будучи студенткой факультета физики. По окончании университета работала инженером, но также начала писать авторские колонки в некоторые иранские издания.

Наргиз Мохаммади удостоена Ноюелевской премии мира за "ее борьбу с насилием иранского режима и за ее борьбу за равные права и свободы для всех", — говорится в обосновании норвежского комитета.

"Наргиз Мохаммади приговорена к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетьми, и находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова", — сказала Рейс-Андерсен.

Объявляя имя лауреата, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь со слогана, под которым тысячи иранских женщин вышли на улицы Ирана после гибели от рук полиции нравов молодой иранки Махсы Амини, - "Женщины. Жизнь. Свобода".

В 2011 году Наргиз Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению.

Спустя два года она вышла на свободу и присоединилась к кампании против смертной казни в Иране.

За эту деятельность она снова была арестована в 2015 году. Вернувшись в тюрьму, Мохаммади начала выступать против пыток и сексуального насилия, применяющегося к политическим заключенным-женщинам в иранских тюрьмах.

Из тюрьмы она также смогла поддержать протесты 2022 года и организовала несколько акций солидарности среди заключенных, за что иранские власти еще больше ужесточили условия ее заключения, сказала глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен.