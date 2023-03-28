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Репрезентативный опрос показал, что большинство женщин, живущих в Германии, не поддерживают нововведений и выступают против плавания топлесс в бассейнах.
Nacionalinė Go Topless diena Venecijos paplūdimyje Los Andžele
Nacionalinė Go Topless diena Venecijos paplūdimyje Los Andžele
© Reuters/Scanpix

Согласно репрезентативному опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения Kantar по заказу немецкого журнала FOCUS, 55 процентов женщин, живущих в Германии, выступают против купания в бассейнах топлесс, а 56 процентов мужчин поддерживают новые правила. Опрос проводился 21 и 22 марта 2023 года.

Интересно, что в западной части Германии больше тех, кто против купания топлесс, а на востоке страны, в бывшей ГДР, больше тех, кто высказывается за то, чтобы разрешить женщинам плавать без верхней части купальника. Как выяснилось, большинство сторонников купания топлесс и равноправия в общественных бассейнах - среди сторонников партии "зеленых": 69 процентов опрошенных. В то же время избиратели Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступают против введения новых правил.

9 марта общественные бассейны Берлина разрешили женщинам купаться топлесс. Позже бассейны Кельна объявили об аналогичном решении: здесь с 1 апреля купаться топлесс можно будет представителям всех полов.

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Deutsche Welle

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