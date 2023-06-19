Одной из тех, кто подвергся домогательствам в прошлом году, стала глава делегации Мексики Камила Сепеда. Она рассказала журналистам, что среди прочего получала от мужчин-делегатов "неприемлемые сообщения".
Сепеда не стала сообщать об этом сразу, но сейчас решила высказаться, поскольку женщины продолжают сталкиваться с домогательствами на переговорах в ООН, объяснила она. По словам главы мексиканской делегации, организации нужны «упреждающие меры».
Еще один человек, знакомый с событиями конференции по климату 2022 года, рассказал The Financial Times, что помимо Сепеды были и другие случаи домогательств.
На фоне этих жалоб порядка 20 стран, которые принимают участие в конференции, обратились в ООН с письмом. Мексика, США, Великобритания, Германия, Перу, Канада и другие страны призвали организаторов обратить внимание на то, «как обращаются с участницами переговоров», а также обеспечить на конференции «уважительное и безопасное рабочее пространство».
По данным газеты, случаи домогательства также произошли на подготовительных мероприятиях COP28, которые проходят в немецком Бонне. Два источника The Financial Times сообщили, что несколько обвинений в травле касались женщин из делегации Мексики, заявивших, что мужчины пытались «подорвать к ним доверие».
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