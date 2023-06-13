По словам сына женщины Гильберта Балбера, звук из гроба раздался спустя пять часов после начала службы и «всех очень напугал». Открыв гроб, родственники обнаружили, что "мертвая" дышит. Прибывшая на место машина скорой помощи забрала женщину — сейчас она находится в реанимации.

"Моя мама находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее руку, и она отреагировала. Мне сказали, что это хороший знак", — рассказал Барбера газете El Universo.

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Изначально женщину доставили в больницу в пятницу утром с подозрением на инсульт. Через несколько часов врачи сообщили родственникам, что пациентка умерла. "Нам даже дали соответствующую справку", — отметил Барбера. Тогда родные забрали "тело" и начали подготовку к похоронам.

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что начало проверку в отношении врачей, выдавших заключение о смерти.