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В Эквадоре 76-летняя женщина, считавшаяся мертвой, постучала по крышке гроба во время похорон. Об этом пишет Associated Press.
Laidotuvės
Laidotuvės
© Shutterstock nuotr.

По словам сына женщины Гильберта Балбера, звук из гроба раздался спустя пять часов после начала службы и «всех очень напугал». Открыв гроб, родственники обнаружили, что "мертвая" дышит. Прибывшая на место машина скорой помощи забрала женщину — сейчас она находится в реанимации.

"Моя мама находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее руку, и она отреагировала. Мне сказали, что это хороший знак", — рассказал Барбера газете El Universo.

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Изначально женщину доставили в больницу в пятницу утром с подозрением на инсульт. Через несколько часов врачи сообщили родственникам, что пациентка умерла. "Нам даже дали соответствующую справку", — отметил Барбера. Тогда родные забрали "тело" и начали подготовку к похоронам.

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что начало проверку в отношении врачей, выдавших заключение о смерти.

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