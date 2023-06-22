Жена владельца пропавшего батискафа оказалась праправнучкой погибшей на "Титанике" пары

Венди Раш — праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Пожилые супруги, прожившие вместе более 40 лет, были самой богатой парой на «Титанике». После столкновения лайнера с айсбергом 10 апреля 1912 года им, как пассажирам первого класса, предложили сесть в спасательную шлюпку вместе. Однако Исидор отказался покидать корабль, пока на нем остаются женщины и дети. Ида осталась вместе с ним.

Историю любви Штраусов показал режиссер Джеймс Кэмерон в фильме «Титаник». В конце картины они лежат вместе в постели, а их каюта наполняется ледяной водой.