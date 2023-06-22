22 июня 2023 г. 16:59

Жена владельца пропавшего батискафа оказалась праправнучкой погибшей на "Титанике" пары

 
snob.ru
Titaniko 3D skenavimą atlikę mokslininkai aptiko aukso vėrinį. Scanpix/Magellan nuotr.
Titaniko 3D skenavimą atlikę mokslininkai aptiko aukso vėrinį. Scanpix/Magellan nuotr.
ФОТО: Scanpix
Жена владельца батискафа «Титан» Стоктона Раша, который вместе с туристами пропал в Атлантическом океане, является родственницей погибшей на «Титанике» пары. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на архивные документы.

Венди Раш — праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Пожилые супруги, прожившие вместе более 40 лет, были самой богатой парой на «Титанике». После столкновения лайнера с айсбергом 10 апреля 1912 года им, как пассажирам первого класса, предложили сесть в спасательную шлюпку вместе. Однако Исидор отказался покидать корабль, пока на нем остаются женщины и дети. Ида осталась вместе с ним.

Историю любви Штраусов показал режиссер Джеймс Кэмерон в фильме «Титаник». В конце картины они лежат вместе в постели, а их каюта наполняется ледяной водой.

Супруг Венди Стоктон Раш является основателем компании OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к месту крушения «Титаника». 18 июня он и еще четыре человека отправились в экспедицию на батискафе «Титан». Связь с бортом пропала почти сразу после погружения. По данным Береговой охраны США, запасы кислорода у экипажа должны были закончиться сегодня в 14:08 по московскому времени.

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