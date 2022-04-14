Жена кума Путина, народного депутата от движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" ведущая Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В своем обращении Марченко требует немедленно уволить ее мужа, которого, по ее словам, "СБУ удерживает незаконно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, сообщает BBC.
О задержании Медведчука на территории Украины вчера сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Генеральная прокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. После начала войны он исчез из-под домашнего ареста.
Зеленский предложил обменять кума Путина на пленных украинских солдат.
"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что в Кремле не знают, хочет ли Медведчук такого обмена.
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