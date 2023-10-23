"Железный купол": как работает израильская система противоракетной обороны?

Также в ПРО входит командно-расчётный центр, работающий на программном обеспечении, которое непосредственно создаёт и отправляет сигнал-сообщение от радара к ракете-перехватчику.

Каждая батарея "Железного купола", которых на территории Израиля, как предполагается, действует не менее 10, состоит из трёх компонентов. Первый - это радар, который обнаруживает приближающиеся ракеты. Затем, спустя считанные секунды, запускается ракета-перехватчик "Тамир", который сбивает летящий снаряд в воздухе.

Разработанная местным государственным оборонным предприятием Rafael, за годы существования она доказала свою высокую эффективность. Израильские власти утверждают, что показатель перехвата вражеских ракет составляет 90%.

Ключевую роль в отражении ракет с израильской стороны играет система противоракетной обороны "Железный купол", ставшая краеугольным камнем безопасности страны с момента её развертывания в 2011 году.

7 октября боевики ХАМАС выпустили шквал из сотен ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля. Так началась операция "Наводнение Аль-Акса", которая привела к обострению военного конфликта на Ближнем Востоке.

Насколько эффективен "Железный купол"?



В то время, как по утверждениям ЦАХАЛ, система нейтрализует 9 угроз из 10, некоторые эксперты считают эти цифры спорными. Среди них - Жан-Луп Самаан, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Сингапурского университета.

"Причина в том, что в конечном итоге мы вынуждены полагаться на оценки и данные, а это данные израильского правительства", - пояснил он в интервью Euronews Next.

"Пока что власти еврейского государства говорят, что эффективность "Железного купола" достаточно высока и составляет 90%. Вопрос в том, что означает этот показатель?" - вопрошает он.

Самаан отмечает, что "Железный купол" перехватывает или уничтожает только те ракеты, которые, как считается, угрожают гражданскому населению.

Если ракета направлена на незаселённый район Израиля, то "Железный купол" активирован не будет. "Поэтому трудно сказать, что именно стоит за показателем эффективности в 90%", - поясняет наш собеседник.