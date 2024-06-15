Железная леди Сирии Асма Асад. Кто она, влиятельная жена сирийского президента?

„Арабская леди Диана“, „луч света в мрачной сирийской реальности“, „роза пустыни“, „мать нации“, сирийская Мария-Антуанетта, „железная леди“ — такими эпитетами награждали Асму Асад в разное время в стране и за ее пределами.

Пять лет назад у нее обнаружили рак груди. Она вылечилась, но в мае этого года врачи поставили ей новый онкологический диагноз — миелоидный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга).

Вся Сирия теперь принадлежит Асме — так говорят о ней сирийские бизнесмены.

Ее имя стало символом консолидации политической и финансовой власти в послевоенной Сирии. Без ее ведома не совершаются сделки и не принимаются важные решения. Она стоит за самым громким переделом собственности в стране.

Рука Асмы чувствуется в самых разных отраслях экономики, пишет в своем большом расследовании о первой леди Сирии газета Financial Times. Через посредников Асма фактически контролирует целые сектора — телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю.

„Говоря о тех, кто нажился на войне, важно понимать роль Асмы Асад. Когда-то ее называли Розой пустыни, а теперь она превратилась в Железную леди Сирии“, — говорится в исследовании Катарского центра современных исследований Harmoon.

На заре „арабской весны“ на Асму надеялись как на человека, способного не допустить кровавое подавление протестов. Сейчас про нее говорят, что она как никто другой выиграла от гражданской войны в Сирии.

Кто же она такая, первая леди Сирии?

Имя Асмы стало синонимом эпохи консолидации государственных финансов в руках президентской четы и ее ближнего круга. Как сказал один сирийский бизнесмен в интервью Financial Times: „Вся Сирия теперь принадлежит Асме“.

Совет определяет правила игры в экономике и доступ к ресурсам, включая субсидии на продукты и топливо.

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. Когда-то она работала там инвестиционным банкиром в крупнейшем американском банке JP Morgan. А сейчас возглавляет экономический совет при президенте Сирии, в котором приближенные и бизнес-партнеры первой пары страны обсуждают дела за закрытыми дверями.

„При поддержке мужа и членов своей семьи Ахрас она самым бессовестным образом наживается на войне в Сирии“, — так говорил о сирийской первой леди госсекретарь США Майк Помпео, при котором вводились санкции в 2020 году.

Экономика Сирии (то, что от нее осталось) фактически поделена между Башаром, его младшим братом Махером и Асмой, пишет FT. Они — верхушка класса нуворишей, сумевших извлечь выгоду из войны.

13 лет войны в Сирии разрушили сирийскую экономику, уничтожили средний класс, а бедных сделали нищими. Но для небольшой прослойки людей война открыла новые возможности обогащения.

В 2020 году она отправила в опалу некогда самого богатого человека страны Рами Махлуфа. Уже тогда „стало ясно, что Асма становится главным источником экономической власти в Сирии“, — говорит FT Джоэл Рэйберн, занимавший пост специального посланника по Сирии в госдепартаменте США при президенте Дональде Трампе.

„Сирия переживает смену финансовой элиты. Новая динамика военного времени позволила ранее маргинализированным людям из низших социально-экономических слоев сколотить огромные состояния. Они постепенно теснят старую гвардию — как историческую знать, так и тех, кто поднялся после 2000 года, когда к власти пришел Башар Асад“, — констатируют авторы исследования из Катарского центра арабских исследований Harmoon.

Новые дельцы постепенно сменили старую торговую элиту Сирии. Состоятельные сирийские семьи, преимущественно суннитов, или разорились, или убиты, или в эмиграции.

Новый класс торговцев, заработавших на войне, — перекупщики, контрабандисты, продавцы металлолома, занимающиеся рэкетом и контролирующие поборы на блокпостах, посредники при продаже нефти в районах, неподконтрольных режиму.

„Асады управляют Сирией как семейным бизнесом. И именно коррумпированные классы обеспечивают функционирование бизнеса“, — говорилось в американской дипломатической переписке, слитой в 2006 году.

Сирия сейчас занимает второе место в индексе самых коррумпированных стран мира.

Иной возможности отправить финансовую и продовольственную помощь в Сирию у других благотворительных организаций нет.

Главное детище Асмы — благотворительная организация Сирийский фонд развития, который она создала еще в 2007 году. Этот фонд и Сирийский арабский Красный Полумесяц (SARC) полностью контролируют сектор гуманитарной помощи в стране.

„Подобная система гарантирует, что любой крупный бизнес в стране вынужден тесно сотрудничать с режимом“.

Для остальных путь в бизнес в обход Асадов закрыт, отмечает исследовательская служба Etana . В ее отчете говорится, что режим использует сложную сеть подставных компаний, управляемых доверенными лицами Асада, а сирийская правовая система фактически способствует этому:

Как писал несколько лет назад журнал Economist , в качестве главы Сирийского фонда развития Асма приобрела больше, чем просто богатство.

Сирийский фонд развития считается одним из ключевых источников дохода семьи Асадов. США сейчас думают о том, не включить ли его в санкционный список.

Фонд не раз обвиняли в нецелевом использовании средств, полученных от ООН, а после разрушительного землетрясения в прошлом году организацию обвинили в том, что она помогала только тем, кто лоялен режиму.

„Эта система позволяет режиму перенаправлять помощь от тех, кому она предназначена, например, выдавая продукты солдатам, а не нуждающимся гражданским лицам“, — объясняли схему в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

У Асмы и Башара трое детей — 23-летний Хафез, 21-летняя Зейн и 20-летний Карим.

За закатом звезды Махлуфа стояла именно Асма Асад, а в переделе собственности эксперты и экономисты усмотрели ее желание заранее обеспечить своим детям место на верхушке сирийской власти.

В 2019 году у некогда главного олигарха Сирии и двоюродного брата Башара Асада Рами Махлуфа начались проблемы. Его заставили доплатить миллионы долларов налогов и отправили под домашний арест. Его активами завладели другие люди.

„Пользуясь помощью ООН, она создала обширную сеть покровительства, в которую вошли сирийские полевые командиры. По некоторой информации, в благодарность за ее защиту и покровительство связанным с ней организациям передавали чемоданы денег“.

Как все начиналось: Сирия в 2000 году — надежды на перемены

„Ее больше не устраивают выплаты от провластных бизнесменов. Теперь она хочет, чтобы их активы были переписаны на нее и на Башара“.

„Асма думает о собственных детях, она хочет, чтобы их интересы были защищены на долгое время“, — говорил в интервью Le Monde в 2020 году руководитель сирийского независимого издания All4Syria Айман Абдель Нур.

Отныне вместо Махлуфа крупнейшим сирийским мобильным оператором Syriatel владеют люди, близкие к первой леди. Сама Асма получила контроль над благотворительной компанией Махлуфа Al Bustan, а позднее основала свою телекоммуникационную компанию Emmatel (в детстве, пока Асма жила в Лондоне, она предпочитала имя Эмма).

Асму Асад называли мягкой силой сирийского режима, главным пиар-инструментом семьи Асада. С ней связывали надежды на скорую модернизацию Сирии. Тогда казалось, что ближневосточная страна хочет улучшить отношения с Западом.

„Кто предпочтет Гарвард любви?“ — так отвечала сама Асма на вопрос о своем тогдашнем выборе.

В 90-е годы Башар учился на офтальмолога в Лондоне, где и встретил будущую жену. Асма собиралась было уехать в США учиться в Гарварде. Но все сложилось иначе: замужество и переезд на родину предков.

Его место неожиданно досталось младшему сыну Башару. Сирийский трон поначалу прочили его старшему брату Басилю, но тот погиб в автокатастрофе.

24 года назад Сирия ждала перемен. Умер Хафез Асад, 30 лет правивший страной железной рукой.

В Сирию приезжали делегации из Франции и США. Асма встречала в Дамаске Анджелину Джоли и Брэда Питта, Стинга и Дэймона Албарна из Blur.

Из тюрем начали выпускать политзаключенных, стала выходить первая независимая газета, в СМИ разрешили критиковать власть, открылись негосударственные университеты, появились кабельные телеканалы и FM-радиостанции, заработали НКО и правозащитные группы. В Дамаск е открылись частные банки.

Сменив отца на посту президента Сирии, Башар Асад начал с реформ — политических и экономических. Он обещал открыть Сирию миру и покончить с репрессивным прошлым.

Но сначала война в Ираке, а потом и „арабская весна“ 2011 года положили конец надеждам. Многие, правда, считают, что надежды и до этого были беспочвенны.

За ее имидж отвечал известный британский политтехнолог лорд Тимоти Белл. Глава PR-агентства Bell Pottinger был консультантом трех избирательных кампаний Маргарет Тэтчер . Среди его клиентов были Александр Лукашенко и Аугусто Пиночет, легкоатлет Оскар Писториус и другие.

Асма в это время работала над созданием собственного образа.

Реформы забуксовали, и, по признанию многих, от них в основном выиграли представители элиты и правящего класса. Уже тогда экономическая власть постепенно стала концентрироваться вокруг приближенных к власти.

„Хафез Асад был, как спрут, контролировавший все своими щупальцами. Башар же начал как спрут, которого контролируют его щупальца“, — так в разговоре с Economist описывал ситуацию сирийский бизнесмен, работавший с режимом.

В 2011 году в странах Ближнего Востока бушевала „арабская весна“. Асад встретил ее танками. В это же время в американском Vogue вышла статья-панегирик Асме под заголовком „Роза пустыни“. Молодая, роскошная, гламурная, с аналитическим складом ума — журналистка не скупилась на хвалебные эпитеты. Через пару месяцев статью удалили с сайта, главреду Vogue Анне Винтур пришлось спешно извиняться за конфуз, а следы этой публикации были тщательно подчищены из интернета.

Белл рекомендовал ей заняться бедными в Сирии и начать программы развития в деревнях.

Он придумал для Асмы концепцию. Она должна была сфокусироваться на трех вещах — благотворительности, культуре и личном шарме.

„Башар не умеет общаться с людьми. Поэтому я беру на себя мягкую силу и общение с народом“, — вспоминал слова Асмы во время их первой встречи лорд Белл.

В школе, где она училась, она предпочитала зваться Эммой. В ней было сложно узнать сирийку, вспоминает сосед будущей жены сирийского диктатора. Она казалась очень английской и как будто не хотела иметь ничего общего с Сирией, рассказывал Economist друг семьи.

Асма родилась в 1975 году в Лондоне, в районе Актон на западе британской столицы. Ее родители — мусульмане сунниты. В начале 70-х они переехали в Лондон в поисках лучшей жизни.

У режима, убившего сотни тысяч человек, все еще дружелюбное лицо. „Мы тогда сделали все правильно“, — говорил о своей работе Белл.

Как признавался в интервью немецкому журналу Zeit Magazin несколько лет назад лорд Белл, Асма выполнила задание пиарщиков „на отлично“.

В разгар конфликта первая леди объявила, что на Сирию напали террористы, а ее муж Башар — президент всех сирийцев, а не горстки повстанцев. Она на несколько лет ушла в тень и вернулась на публику только в 2016 году, когда умерла мама Башара Анисе, с которой у Асмы были натянутые отношения.

„Некоторым женщинам важен их стиль, другим важна забота о своем народе. Что с тобой случилось, Асма? <...> Скажи свое слово, останови мужа и его сторонников, хватит стоять в стороне. Важен не твой имидж, важны твои поступки“, — взывали к Асме жены представителей Германии и Великобритании при ООН в видеообращении, чередуя изображения Асмы и кадры сирийских женщин с детьми на руках.

В начале гражданской войны ее призывали вразумить мужа, надавить на него, чтобы он прекратил подавление протестов.

Поженить Асму и Башара хотела мама Асмы Сахар, вспоминает журналист Сэм Дагер, долго работавший в Сирии и написавший книгу о сирийском президенте.

Сирия после войны

Более четверти сирийцев — около 5,7 миллиона человек — живут в крайней нищете, приводит последние данные Всемирный банк. Около 90% живут в бедности. Прежнего среднего класса давно нет. Всё в дефиците.

Многие выживают только благодаря помощи из-за границы от уехавших родственников.

И без того плачевную ситуацию ухудшило мощное землетрясение весной прошлого года.

Любое ухудшение условий жизни ставит людей на грань голода. Сирийская лира продолжает падение: для сравнения, до войны в 2011 году доллар продавался по курсу 47 сирийских лир, а в 2023 году — 14 тыс. лир.