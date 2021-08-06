Жаркое лето-2021 от Сахалина до Антарктиды. Июль побил почти все температурные рекорды

Европейские ученые, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС, сообщили в четверг, что главный летний месяц был на треть градуса теплее средней температуры за последние 30 лет.

Жарче было только на пике лета 2016 и 2019 годов, и то лишь на сотые доли градуса. А в Европе июль 2021-го уступил только 2010-му, когда из-за аномального пекла в западной части России средняя температура в Европе превысила показатели последних 30 лет аж на 1,7°C.

Однако далеко не везде население спасалось под кондиционером в традиционно самом теплом месяце года. На северо-западе России, в Португалии и Германии было прохладнее обычного, а некоторых еще и затопило.

Что лишь доказывает общий тренд нагревания планеты, говорят ученые.

Они давно в один голос твердят, что глобальное потепление выражается не в приходе уютного тепла на смену унылой зябкости, а в раскачивании погодных "качелей" между холодом и зноем.

Все потому, что нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Убийственная жара: счет жертвам глобального потепления идет на десятки тысяч

Согласно последнему отчету европейских метеорологов, июль оказался теплее среднего почти везде. И это неприятная тенденция: девять из 10 рекордно жарких июлей пришлись на последнее десятилетие. Семь — на последние семь лет.

В Азии экстремальные температуры были отмечены в России (на Дальнем Востоке и Сахалине), а также в географически близких к ней районах Японии и Китая.

На западе США и Канады жара не спадала с начала лета. В Северной Африке было теплее обычного.

И в южном полушарии обошлось без холодов. Зима в Патагонии выдалась на редкость мягкой, а Австралия так и вовсе пережила рекордную жару за все время наблюдений.

Но главный удар приняла на себя Европа.

На юго-востоке Старого Света аномальная жара была особенно ощутима, и лесные пожары в Греции, Болгарии и Турции тому подтверждение. На противоположном конце континента изнывала от удушья Северная Ирландия, где перманентная прохлада укреплена и в сознании, и в названии. Аналогичная ситуация сложилась в июле в Исландии и Гренландии.

Да и северо-восток не был исключением. В Хельсинки такого знойного лета не видели с 2010 года, а до этого — и вовсе ни разу. И это при том, что в июле прошлого года в Финляндии лило в два с половиной раза больше нормы и было холоднее обычного на 1-2 градуса.

И наоборот, в Португалии на этот раз было прохладно, а прошлый июль выдался самым жарким за все 90 лет наблюдений.

Насколько все плохо? Узнаем в понедельник

Все это читается, как сводки с фронта. И мир давно смирился с тем, что так оно и есть.

Изменение климата на планете угрожает человечеству, поскольку чревато природными катаклизмами, массовой миграцией, затопленными городами и полями, банкротствами страховых компаний и государств.

Ученые давно определили причину изменения климата — выбросы в атмосферу в результате деятельности человека. И почти все страны мира согласились бороться с этой проблемой путем сокращения выбросов.

Пять лет назад они подписали Парижское соглашение и обязались удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако с тех пор ситуация ухудшилась. Экологи утверждают, что планета нагревается вдвое быстрее и что давно пора ставить более амбициозные цели.

Они надеются, что отправной точкой станет мировой климатический саммит в Глазго в начале ноября. А ускорение может придать эпохальный отчет, который ООН опубликует 9 августа.

Из него мы узнаем, как эволюционировали представления ученых об изменении климата на планете с момента выхода последнего всемирного отчета в 2013 году.

Он станет библией для экологов, политиков и бизнеса, планирующих жизнь на ближайшие десятилетия. И откровением Иоанна Богослова для поколений, которым придется жить в это время прекрасное.

Тысячестраничный итог многолетних исследований ведущих мировых ученых выйдет в ближайший понедельник. Тогда же Русская служба Би-би-си подробно осветит его и расскажет о том, как мировая наука оценивает скорость глобального потепления, насколько она уверена в связях между экстремальными погодными явлениями и изменением климата, по каким сценариям мы будем жить дальше и как быстро планета нагреется на те 1,5 градуса, про которые написано в Парижском соглашении.

А также о том, как скоро миру придется брать на себя повышенные обязательства, активнее пересаживаться на электромобили, отказываться от угля и штрафовать за выбросы парниковых газов в атмосферу.