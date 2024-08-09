Жарко, как в Африке: в Европе готовятся к опасным температурам

По прогнозам синоптиков, высокие температуры будут сопровождаться высокой влажностью , что увеличит вероятность физического дискомфорта для уязвимых групп населения, среди них - пожилые люди и дети. В бюллетене министерства здравоохранения опубликовано оранжевое предупреждение для Кампобассо, Фрозиноне, Латины, Перуджи и Рима.

10 по 11 августа в центральной и северной части Италии также ожидается повышение температуры до 39-40 градусов. Сильная жара не обойдет стороной и северные города, включая Больцано и Болонью.

Африканская жара - с доставкой в Европу. Грядущие выходные обещают стать самыми жаркими за год в Италии, где ждут температурных скачков до 43°С. Больше всего пострадают южная часть материка и два крупных итальянских острова - Сардиния и Сицилия .

С 8 августа Перуджа и Рим - в зоне максимального, красного предупреждения из-за жары, а Брешиа, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина и Риети получили предупреждение оранжевое.

Метеорологи предупреждают и о вероятности сильных гроз, особенно на севере Италии. Максимально неблагоприятная погода ожидается в Альпийском и Аппенинском регионах.

Почему же так жарко?

С 15 июля Италия находится под влиянием антициклона, теплового купола, который поднялся над Средиземноморьем со стороны пустыни Сахара в Африке.