Жаркий июнь 2023-го. Планета раньше срока подошла к очередному температурному рекорду

После теплой зимы и засушливой весны лето не принесло облегчения. И это еще до того, как в полной мере проявился зарождающийся в Тихом океане феномен Эль-Ниньо, который стопроцентно повысит температуру на планете в ближайшие год-два.

Традиционно жара, пожары и засуха приходят в северное полушарие во второй половине лета, ближе к августу. А в целом на планете глобальное потепление наиболее выражено в феврале-марте.

Но в этом году всё по-другому.

Июнь выдался необычно знойным и в Европе, и в Америке, и в Азии. И пусть окончательные итоги пока не подведены, предварительные подтверждают прогнозы ученых о том, что 2023 год рискует побить температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних 8 лет, самых жарких в истории.

Из-за потепления планеты учащаются природные катаклизмы, а ущерб от них растет вместе с тратами на борьбу с их причинами и адаптацию к новым условиям жизни. Жара убивает людей, обостряет энергетический и миграционный кризисы.