Жара в Греции: остров Родос охвачен пожарами, туристов эвакуируют из гостиниц

На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.

По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.

В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.

По словам Бекки Маллиган, туристки из Британии, ее вместе с сестрой и дочерью эвакуировали из гостиницы на пляж, где они, также как и сотни других отдыхающих, застряли в сильную жару.

«На пляже есть всего лишь один небольшой сарай, а нас слишком много, — рассказала она Би-би-си, — Много детей, середина дня, а мы никуда не можем уйти и сидим здесь без какой бы то ни было помощи. Это просто отвратительно».

Другий отдыхающий, Саймон Уитли, сказал, что пока он обедал, пепел начал падать на его пиццу.