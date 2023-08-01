Жара на юге Европы: изменят ли зной и пожары привычные маршруты для летнего отдыха?

Впрочем, согласно данным единой информационной системы ЕС о природных пожарах (EFFIS), из всех европейских стран количество пожаров в этом году превысило многолетние среднестатистические значения лишь в одной только Греции.

Составленные учеными климатические модели показывают, что ситуация продолжит ухудшаться, поскольку среднегодовая температура на планете продолжает расти. При этом эксперты говорят, что Европа нагревается быстрее, чем большинство частей света.

Последовательные волны аномальной жары в южных широтах с температурами, зашкаливающими за 40 градусов Цельсия, могут сделать этот июль самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных в мире.

Прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю наблюдений, июль, судя по предварительным оценкам, тоже побьет этот рекорд. Ученые уверены, что из-за изменений климата, отягощенных человеческой деятельностью, подобные аномальные всплески будут происходить всё чаще.

Но сводки новостей, переполненные апокалиптическими кадрами бегущих от лесных пожаров туристов на Родосе и Корфу в Греции, или падающих в обморок под палящим солнцем на юге Италии могут заставить пересмотреть устоявшиеся привычки.

По его словам, и туристическая индустрия в целом, и турагенты и туристические компании — все они утверждают, что дела идут, как обычно.

По словам эксперта по турбизнесу Саймона Колдера, этим летом спрос на отдых в теплых краях никак не изменился.

Вероятно, этому способствует погода на Британских островах и почти по всей Северной Европе этим летом: смещение «джетстрима» (или высотного струйного течения - атмосферного потока, переносящего массы теплого воздуха из Атлантики в Европу) к юго-востоку принесло аномально низкие для этого времени года температуры и обилие осадков на севере и жару на юге европейского континента.

Пока что, во всяком случае в Британии, массовых панических отказов от купленных на юг путевок, не наблюдается: многие по привычке предпочитают жариться под безжалостным солнцем на средиземноморских курортах, чем мокнуть под нескончаемыми дождями у себя дома.

Это, однако, совершенно не облегчает участь туристов, застрявших на Родосе и вынужденных проводить отпуска во временных убежищах или и вовсе раньше срока уезжать домой.

«Люди по-прежнему покупают горящие туры на Средиземное море. Они хотят немного солнца, хотят тепла и готовы за это платить», — добавил он.

Что же касается планов на будущее, то здесь мнения британцев разделились.

Например, Бекки Маллиган из английского города Лестер пришлось спешно покинуть остров Родос, на котором она оказалась во время лесных пожаров, бушевавших на прошлой неделе. Она решила на время отложить поездки в теплые края.

«Для меня всегда было чем жарче, тем лучше. Я совершенно не подозревала, что может быть настолько жарко. Так что я больше в такое пекло не поеду», — говорит она.

Если бы у нее был выбор, то она бы предпочла отдыхать в июне, когда прохладнее, однако наличие детей школьного возраста привязывает ее время отпуска к летним школьным каникулам, которые приходятся на конец июля-август. А значит, ее семья может путешествовать только в самое жаркое время года.