Землетрясение в Афганистане. Почему большинство погибших — женщины?

Местные жители рассказали Би-би-си, что в 20 отдаленных горных деревнях не уцелело ни одного здания.

Район Зенда Джан, расположенный в 40 км к западу от Герата, стал эпицентром первого и самого разрушительного землетрясения из череды потрясших Афганистан в октябре.

«Я была деревне, где живут члены «Талибана». Некоторые мужчины отказывались прикасаться к раненым или мертвым женщинам», — говорит она.

Сальма*, женщина-врач из Герата, смогла добраться до наиболее пострадавших от землетрясения районов, чтобы оказать первую помощь раненым женщинам. Она своими глазами увидела, как непропорционально много женщин было среди пострадавших и погибших.

Чтобы понять, почему среди погибших было так много женщин и детей, Би-би-си поговорила с врачами, свидетелями и активистами. По их мнению, основной причиной являются жесткие ограничения, введенные «Талибаном» (организация признана в России террористической и запрещена).

Мощные подземные толчки были зафиксированы в провинции Герат на западе страны. Жертвами того землетрясения стали около 1300 человек, подтвердили в ООН.

«Местные мужчины не имели ничего против того, чтобы спасать женщин, но некоторые вооруженные члены Талибана не подпускали мужчин к ним», — рассказала Мариам.

По словам 23-летней активистки Мариам*, ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы на ее глазах предупреждали сотрудников спасательных служб, чтобы те не трогали женщин, пострадавших в результате землетрясения.

«Мужчины работали в поле, пасли стада или уезжали в Иран на заработки. Женщины же были дома, занимаясь хозяйством и присматривали за детьми. Они оказались в ловушке под завалами», — рассказала Сальма Би-би-си.

Из-за этих законов большинство женщин оказались обречены на то, чтобы проводить жизнь в основном дома.

В сельских районах Афганистана женщины итак обычно находились дома в течение дня, но когда в 2021 году власть захватили талибы, они ввели ряд мер, запрещавших женщинам занимать большинство рабочих мест, а также учиться после начальной школы.

Когда произошло землетрясение, в этих зданиях в подавляющем большинстве были женщины и дети.

21-летняя Фариба* работала волонтером в отделении неотложной помощи больницы Герата, рассчитанной на 500 коек. Как только она услышала о землетрясении, она тут же захотела поехать на работу.

Кроме того, по словам очевидцев, большинство погибших женщин были похоронены в один и тот же день, а их тела не были преданы омовению, как это принято по мусульманским обычаям. Этот обряд обычно совершает женщина, и многие семьи просто не могли найти тех, кто бы мог это сделать.

Сотрудник гуманитарной организации Абдул* рассказал Би-би-си, что боевики не позволяли мужчинам прикасаться к телам женщин даже после их смерти.

«Они также запретили женщинам посещать эти районы в первые два или три дня, поскольку не хотели, чтобы люди разных полов находились в одном месте», говорит она.

Би-би-си стало известно, что некоторые представители «Талибана» все же посетили главную больницу и призвали женщин-врачей выйти на работу. По словам очевидцев, находившихся в больницах после землетрясения, раненых женщин было очень много, а медицинского персонала, который мог бы оказать им помощь, — очень мало. Фариба также винит в этом боевиков.

По словам собеседницы Би-би-си, за несколько недель до землетрясения талибы начали наказывать водителей, соглашавшихся подвезти женщин без сопровождающего и женщин без паранджы.

«Таксисты заявили, что «министерство профилактики порока и поощрения нравственности» конфискует их машины и выпишет им штраф в размере 10 тыс. афгани (130 долларов США, 107 фунтов стерлингов), если они меня подвезут. Я шла пешком целый час, чтобы добраться до больницы», — рассказала Фариба.

Надев длинный наряд и платок, она отправилась из дома в больницу. Но таксисты отказались ее туда везти, поскольку она не была с ног до головы скрыта паранджой, а также ее не сопровождал мужчина.

«Талибан запретил врачам-мужчинам лечить пациентов-женщин. Таким образом нагрузка на небольшую группу женщин-врачей и медсестер оказалась огромной», — говорит она.

Доктор Сальма также рассказывает, что талибы просто не позволили ей помочь одной из пострадавших.

«Я видела женщину, голова которой распухла в три раза по сравнению с нормальным размером — она была там со своим 10-летним сыном. Врачи сказали ей сделать сканирование головы, — говорит доктор Сальма. — Но она и ее сын не знали, куда идти и что делать. Был хаос, и я умоляла талибов в больнице впустить меня, чтобы я могла помочь, но они не захотели».

Ответ «Талибана»

Когда Би-би-си обратилась к «Талибану» за комментариями, его представитель отверг предположения о том, что группировка несет ответственность за большое количество смертей. Он заявил, что обвинения связаны с культурными нормами в Афганистане, а не с правилами, установленными «Талибаном».