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Митингующие под стенами офиса президента Украины требовали наказать Владимира Зеленского за "государственную измену" из-за передачи конфиденциальных сведений об операции против "вагнеровцев".
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

Более тысячи людей под стенами офиса президента Украины в Киеве вечером в понедельник, 28 июня, требовали расследования провала спецоперации позадержанию наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Инициаторами акции протеста и вручения президенту Зеленскому "народного подозрения" стали общественные организации "Движение сопротивления капитуляции", "Демократическая секира", "Сила общин". Их поддержали ветераны добровольческих батальонов антитеррористической операции в Донбассе. По оценкам, на акцию пришли более тысячи митингующих. Протестующие держали в руках лозунги с угрозами в адрес президента Украины, выкрикивали лозунги "Зелю - геть!", "Отставка!", "Импичмент!"

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Требования следствия под контролем общественности

Один из лидеров "Движения сопротивления капитуляции", экс-депутат Верховной рады Андрей Левус призвал присутствующих и патриотические силы Украины провести срочную мобилизацию, вывести на улицы миллион граждан и добиться от правоохранителей возбуждения уголовного производства по факту признания Зеленским передачи конфиденциальных сведений о международной спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Он также призвал добиваться общественного расследования и суда по этому делу.

Боевики ЧВК "Вагнер" подозреваются в Украине в участии в военных действиях в Донбассе и в причастности к катастрофе малайзийского авиарейса МН-17. Главный следователь международной журналистской группы Bellingcat Христо Грозев пообещал показать документальный фильм, посвященный провалу предполагаемой операции по привлечению к ответственности боевиков российской ЧВК “Вагнера” после лета 2021 года.

Скандал вокруг дела "вагнеровцев"

Обвинения Зеленского в "сливе дела "вагнеровцев" звучат в Украине уже год. Ранее Служба безопасности Украины отрицала не только срыв спецоперации, но и сам факт ее проведения. Офис украинского президента хранил молчание. И лишь 25 июня этого года, в интервью телеканалу 1+1, Владимир Зеленский заявил, что предупредил белорусского коллегу Александра Лукашенко летом прошлого года о намерении украинских спецслужб выманить наемников из России через Беларусь.

Однако Лукашенко приказал задержать боевиков и вернуть их России. Оппоненты Зеленского назвали его звонок Лукашенко разглашением государственной тайны и видят в действиях президента признаки измены. Оппозиция в Верховной раде требует вызвать Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены.

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Deutsche Welle

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