Об этом стало известно на фоне сообщений, что он может приехать в Брюссель уже на этой неделе.
Шарль Мишель, председатель Европейского совета, в который входят лидеры стран ЕС, пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите", сообщил пресс-секретарь Мишеля.
Пресс-секретарь Баренд Лейст не уточнил, когда Зеленский может воспользоваться приглашением, отметив, что дополнительной информации предоставлено не будет "по соображениям безопасности".
Следующий саммит ЕС пройдет в четверг и пятницу на этой неделе в Брюсселе.
Ранее в тот же день многочисленные СМИ сообщили, что Зеленский, возможно, примет участие в саммите и выступит на сессии Европейского парламента.
Представители ЕС отказались комментировать эти сообщения.
Некоторые отметили, что если новости о таком визите просочатся заранее, это может создать угрозу для безопасности лидера Украины в военное время и снизить шансы на то, что он решится на поездку.
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