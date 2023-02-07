Об этом стало известно на фоне сообщений, что он может приехать в Брюссель уже на этой неделе.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, в который входят лидеры стран ЕС, пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите", сообщил пресс-секретарь Мишеля.

Пресс-секретарь Баренд Лейст не уточнил, когда Зеленский может воспользоваться приглашением, отметив, что дополнительной информации предоставлено не будет "по соображениям безопасности".

Следующий саммит ЕС пройдет в четверг и пятницу на этой неделе в Брюсселе.

Ранее в тот же день многочисленные СМИ сообщили, что Зеленский, возможно, примет участие в саммите и выступит на сессии Европейского парламента.

Представители ЕС отказались комментировать эти сообщения.

Некоторые отметили, что если новости о таком визите просочатся заранее, это может создать угрозу для безопасности лидера Украины в военное время и снизить шансы на то, что он решится на поездку.