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Президенту Украины Владимиру Зеленскому присудили премию Свободы имени Рональда Рейгана. Награда присуждена за "мужественную борьбу против тирании и несгибаемую позицию в защиту свободы и демократии", говорится в сообщении Президентского фонда и института Рональда Рейгана.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

В организации также отметили, что Зеленский стал "лицом сопротивления Украины войскам Владимира Путина, вторгшимся в страну". Не имея военного опыта, он заслужил уважение Украины и всего мира, отказавшись бежать из столицы и призвав граждан к сопротивлению, указали в фонде. В заслугу президенту Украины также поставили "успешную коммуникативную стратегию", благодаря которой его сторону заняли европейские лидеры и украинцы.

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Владимир Зеленский стал лишь одиннадцатым лауреатом премии Свободы имени Рональда Рейгана, присуждаемой с 1991 года. В числе ее обладателей — президент СССР Михаил Горбачев, госсекретарь США Колин Пауэлл, британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и президент Польши Лех Валенса.

Война в Украине продолжается 13-й день


Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. На 12-й день, в понедельник, 7 марта, продолжались удары по населенным пунктам во многих регионах. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают сопротивление. По данным ООН, с начала войны в Украине погибло 406 мирных жителей, среди них 27 детей. Еще 801 человек получил ранения, в том числе 42 ребенка.

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