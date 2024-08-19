Зеленский: ВСУ в Курской области создают буферную зону

„Основная задача наших оборонительных действий - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области“, - заявил он в вечернем обращении в воскресенье, 18 августа.

Комментируя ситуацию на фронте в Торецке и на Покровском направлении, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои, президент Украины отметил, что за сутки военные РФ совершили десятки атак, однако ВСУ „делают все для сохранения позиций“. „Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком“, - добавил Зеленский.