Зеленский: ВСУ контролируют 92 пункта в Курской области

Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями зарубежных дипучреждений Украины.

Зеленский: Вся наивная концепция „красных линий“ рассыпалась под Суджей

Украинский лидер отметил, что многие в мире еще несколько месяцев назад посчитали бы курское наступление нереальным и „пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России“. „Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке“, - указал он, добавив, что „активная, превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору“.