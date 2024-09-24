Зеленский: войну в Украине можно закончить в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что война России против его страны может быть завершена уже в следующем, 2025 году. „Решительные действия в настоящее время могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш план победы поспособствует тому, чтобы практически принудить Россию к миру“, - написал он в своем микроблоге на платформе X по итогам встречи с представителями обеих палат американского конгресса в Нью-Йорке вечером в понедельник, 23 сентября.