Зеленский: России передадут мирный план после согласования

„Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира и как его можно достичь на долгосрочной основе, - цитирует слова украинского лидера агентство Reuters. - Затем это будет доведено до сведения представителей России, чтобы на втором мирном саммите мы могли зафиксировать реальное окончание войны“.
Ранее в тот же день Зеленский написал в соцсети X: „Полагаю, что здесь, на саммите, мы увидим, как вершится история“. „Мы смогли вернуть миру идею о том, что совместные усилия могут остановить войну и установить справедливый мир“, - добавил он.
Шольц ожидает участия РФ в следующей конференции
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед саммитом в Швейцарии заявил, что на нем планируется заложить основы для следующей мирной конференции. „И речь будет идти и о присутствии там России“, - добавил он. По словам Шольца, на конференции в Швейцарии будут „поливать дипломатический росток, который должен подрасти“.
При этом Шольц назвал несерьезными требования Владимира Путина, который тот выдвинул для переговоров о мире с Украиной. Президент РФ предлагает „зафиксировать в документах империалистический акт грабежа“, в то время, как нужен „честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете“, подчеркнул германский канцлер.
Президент Швейцарии Виола Амхерд также выразила надежду, что РФ когда-нибудь сможет присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. „Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно“, - заявила она.