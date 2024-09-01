Зеленский просит разрешить бить по России западным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Киеву разрешение на удары вглубь территории России западным оружием, а также сами дальнобойные снаряды и ракеты.

„Я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события“, - заявил он в вечернем видеообращении.