Зеленский приехал в Харьков

Как сообщил Зеленский, он заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и командиров соответствующих направлений. „По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом под контролем“, - написал Зеленский, отметив, что „направление остаётся чрезвычайно сложным - мы усиливаем наши подразделения“.
Генштаб ВСУ в утренней сводке за 16 мая сообщил, что были сорваны планы российских войск „максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска“. В сводке говорится, что бои идут в северной части города.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что российские военные в северной части Волчанска „берут гражданских жителей в плен“. Утверждается, что один местный житель, который пытался убежать, был застрелен. При этом, по словам Клименко, сотрудники полиции Украины продолжают работать в городе, обеспечивая эвакуацию жителей.
Российские провоенные телеграм-каналы публикуют видео с российскими военными у въездной таблички в Волчанск. Когда и где конкретно оно снято, не известно. Украинский проект DeepState на своей карте показывает, что российские военные контролируют северную часть города, украинские - южную. В условиях боевых действий оперативно подтвердить или опровергнуть заявления сторон о территориальном контроле невозможно.