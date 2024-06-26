Зеленский посетил военных ВСУ на фронте в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил район боевых действий в Донбассе, его сопровождали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и назначенный на днях на должность командующего Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов. „ Донецкая область . Вместе с нашими воинами, вместе с главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области“, - заявил Зеленский в видео, записанным на въезде в Покровск в среду, 26 июня.

Он сообщил, что встретился с солдатами и офицерами 110-й 47-й бригад, а также с военными медиками. „Провел здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей - детальное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья“, - указал далее президент Украины.