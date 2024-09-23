Зеленский посетил в США завод по производству артснарядов

На официальном сайте президента Украины указывается, что в Скрантоне Зеленский ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками завода. Он отметил, что Украина „очень рада иметь таких партнеров“ и подчеркнул, что США помогали ей с самого начала полномасштабного российского вторжения. Украинский лидер выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и „всем работникам таких заводов“.

Кроме того, Зеленский обсудил важность начала совместного производства вооружения на территории Украины и американских инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. По его словам, на заводе в Скрантоне и на других американских фабриках уже в несколько раз нарастили производство и будут увеличивать мощности и дальше. „Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей очень спасибо. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия“, - отметил он.