Зеленский: Операция под Курском предотвратила оккупацию Сум

Украинский лидер „очень положительно“ оценил ход операции на территории РФ и подчеркнул важность того, что она „идет по плану“ Киева. Он также указал, что не может говорить о всех целях текущей операции ВСУ, однако надеется, что все они будут достигнуты.
Зеленский: Война закончится восстановлением территориальной целостности Украины
В ходе пресс-конференции Зеленский также поделился своим видением окончания войны, развязанной Кремлем. По его мнению, боевые действия могут быть прекращены только после „восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии Путина и РФ“. „Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы меньше потерять - людей, прежде всего, и времени. Но если у нас это не получится <...>, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства“, - заявил он.
Зеленский: Операция в Курской области показала, как Россия относится к своим гражданам
Ранее в тот же день Зеленский в своем видеообращении, посвященном Дню независимости Украины заявил: „Они (боевые действия в Курской области. - Ред.) показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет „население“. Как „Россия своих не бросает“, и как ее же солдаты занимаются мародерством в своих магазинах. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира“.
В свою очередь, украинские солдаты на территории России, по его словам, дают местным жителям воду, еду и лекарства, в ответ на что люди говорят: „Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы“.