Зеленский: Операция под Курском предотвратила оккупацию Сум

Украинский лидер „очень положительно“ оценил ход операции на территории РФ и подчеркнул важность того, что она „идет по плану“ Киева. Он также указал, что не может говорить о всех целях текущей операции ВСУ, однако надеется, что все они будут достигнуты.

Зеленский: Война закончится восстановлением территориальной целостности Украины

В ходе пресс-конференции Зеленский также поделился своим видением окончания войны, развязанной Кремлем. По его мнению, боевые действия могут быть прекращены только после „восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии Путина и РФ“. „Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы меньше потерять - людей, прежде всего, и времени. Но если у нас это не получится <...>, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства“, - заявил он.