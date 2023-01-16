Зеленский подчеркнул, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока есть хоть малейший шанс спасти человеческие жизни.

"В течение всего дня я получал сообщения из Днепра. Там продолжается разбор завалов, – сказал президент Украины. – Задействованы все необходимые службы".

"В настоящее время в списке погибших числятся 30 человек, в том числе один ребенок, девочка. Ей было 15 лет. Есть сообщения, что двое детей потеряли своих родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких", – продолжал Зеленский.

"Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто в России или из России, кто и сейчас не сказал ни слова в осуждение этого террора, хотя прекрасно все видит и знает. Ваше трусливое молчание, ваша попытка "переждать" происходящее закончится тем, что однажды те же террористы придут за вами. Зло чрезвычайно чувствительно к трусости. Зло всегда помнит тех, кто боялся его или пытался с ним договориться. Когда они попытаются схватить вас, защищать вас будет некому", – сказал украинский президент.

ВВС Украины заявили, что жилой дом был поражен российской ракетой Х-22.

Мэр Днепра Борис Филатов сказал агентству Reuters, что шансы спасти людей сейчас минимальны, и что число погибших будет исчисляться десятками.