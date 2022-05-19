"Сегодня один из представителей российского государства сообщил, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия, — сказал Зеленский. — Им приходится экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, была основной частью их запаса ракет. То есть дальше только остатки".

Зеленский напомнил, что все уже увидели, как Россия воюет — срочниками без должной подготовки, мародерами, устаревшей бронетехникой и запрещенными фосфорными бомбами, которые применяются против школ и жилых домов.

"В пропаганде нацистской Германии был такой термин как wunderwaffe. Чудо-оружие. Чем более ясно становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о "чудесном оружии", которое будет якобы таким мощным, что обеспечит перелом в войне", — сказал президент.

Он добавил, что разговоры о лазерном оружии свидетельствует о том, что свое "вундерваффе" начала искать и Россия.

"Это свидетельствует о полном провале вторжения, а также о том, что они бояться признать, что на высшем государственном и военном уровнях допущены катастрофические ошибки. Так что будут придумывать еще не одно "вундерваффе" пока Вооруженные силы Украины будут шаг за шагом освобождать нашу землю", — подчеркнул Зеленский.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия применяет на войне против Украины лазерное оружие — лазерный комплекс "Задира", способный поражать цель на расстоянии до 5 километров без применения ракет. Сразу же после этого его слова породили массу шуток в сети.