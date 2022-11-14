"В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу", — сказал он в обращении по итогам 263-го дня войны.

По словам Зеленского, в ближайшее время будет восстановлен правопорядок в 226 населенных пунктах области, в которых проживают более 100 тысяч человек. "Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний", — сказал он.

Зеленский также предупредил жителей Херсонской области, что ситуация в регионе остается небезопасной из-за минирования территории. По его словам, в ходе разминирования погиб один сапер и еще четверо получили ранения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.