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В Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений после ухода российских войск, правоохранительные органы обнаруживают на освобожденных территориях тела убитых — и гражданских, и военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
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"В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу", — сказал он в обращении по итогам 263-го дня войны.

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По словам Зеленского, в ближайшее время будет восстановлен правопорядок в 226 населенных пунктах области, в которых проживают более 100 тысяч человек. "Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний", — сказал он.

Зеленский также предупредил жителей Херсонской области, что ситуация в регионе остается небезопасной из-за минирования территории. По его словам, в ходе разминирования погиб один сапер и еще четверо получили ранения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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