Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины

С 10 октября были разрушены 30 процентов украинских электростанций, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране, написал он в Twitter во вторник, 18 октября.

Он обвинил власти России, развязавшей против Украины полномасштабную войну, в террористической деятельности, нацеленной, среди прочего, на энергетическую и критическую инфраструктуру его страны. "Не осталось никакого пространства для переговоров с путинским режимом", - отметил Зеленский.

Российские обстрелы украинской инфраструктуры

Российские силы с 10 октября резко усилили удары по украинской инфраструктуре. Это последовало за взрывами на Крымском мосту, в которых Кремль обвинил украинские спецслужбы. В Киеве в свою очередь заявили о непричастности к данным взрывам.

Среди прочего, утром 18 октября были совершены удары в отношении объектов энергетической и критической инфраструктуры в Киеве, Днепре и Житомире, в результате чего в этих городах возникли перебои с электро- и водоснабжением.