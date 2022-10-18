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По данным Киева, с 10 октября в результате российских обстрелов разрушено около трети украинских электростанций. Зеленский обвинил власти РФ в террористической деятельности.
Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины
© Reuters / Scanpix

С 10 октября были разрушены 30 процентов украинских электростанций, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране, написал он в Twitter во вторник, 18 октября.

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Он обвинил власти России, развязавшей против Украины полномасштабную войну, в террористической деятельности, нацеленной, среди прочего, на энергетическую и критическую инфраструктуру его страны. "Не осталось никакого пространства для переговоров с путинским режимом", - отметил Зеленский.

Российские обстрелы украинской инфраструктуры

Российские силы с 10 октября резко усилили удары по украинской инфраструктуре. Это последовало за взрывами на Крымском мосту, в которых Кремль обвинил украинские спецслужбы. В Киеве в свою очередь заявили о непричастности к данным взрывам.

Среди прочего, утром 18 октября были совершены удары в отношении объектов энергетической и критической инфраструктуры в Киеве, Днепре и Житомире, в результате чего в этих городах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

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Deutsche Welle
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