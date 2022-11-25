"Мы должны вернуть все земли, потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится", — сказал Зеленский во время интервью, которое проходило в офисе президента в Киеве.
Financial Times отмечает, что некоторые западные партнеры Киева обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году, приведет к эскалации со стороны Москвы, в том числе, возможно, к применению ядерного оружия. Президент Украины в ходе интервью признал, что судьба Крыма беспокоит международное сообщество.
"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за". Если решение [не предполагает] деоккупации и [Крым] будет в составе Российской Федерации, то никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени".
В интервью Зеленский призвал западных партнеров Украины предоставить больше средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, а также дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительно газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии.
23 ноября Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины, из-за чего 80% территории страны остались без света и воды. Как пишет Financial Times, по оценке министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украине необходимо несколько сотен миллионов долларов, чтобы восстановить энергосистему.
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