"Какие бы ни были россияне… (хорошие или плохие — ред.) заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что закрытие границ — это важные санкции.

"Россияне захватывают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию. … Вы (россияне — ред.) говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее латвийское правительство приняло решение приостановить оформление любых видов виз гражданам России, а в Финляндии планируют ввести новые ограничения на выдачу туристических виз для россиян.

В то же время в Евросоюзе заявляют, что не могут полностью запретить выдачу виз гражданам России, поскольку санкционная политика Брюсселя направлена на правительство РФ, а не на простой народ.