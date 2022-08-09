"Какие бы ни были россияне… (хорошие или плохие — ред.) заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что закрытие границ — это важные санкции.
"Россияне захватывают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию. … Вы (россияне — ред.) говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", — добавил Зеленский.
Напомним, ранее латвийское правительство приняло решение приостановить оформление любых видов виз гражданам России, а в Финляндии планируют ввести новые ограничения на выдачу туристических виз для россиян.
В то же время в Евросоюзе заявляют, что не могут полностью запретить выдачу виз гражданам России, поскольку санкционная политика Брюсселя направлена на правительство РФ, а не на простой народ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Pricer.lt: за год корзина самых дешевых товаров в Литве подорожала на 30%
В июле 2022 года цены на продукты в Литве продолжали...
Эфир Delfi: интервью Светланы Тихановской и расследование о воюющих на стороне РФ белорусах
После вторжения России в Украину уроженцы Беларуси...
Фотографии из Паланги озадачили - как такой человек мог попасть в Литву?
Белорусский оппозиционный информационный канал...
В Вильнюсе из-за сообщения о минировании здания введен план "Щит": эвакуировали участников конференции "Новая Беларусь"
В Вильнюсе, в помещении, где проходило мероприятие...
Ассоциация Палецкиса получила статус получателя помощи
Генпрокуратура Литвы расследует деятельность людей,...