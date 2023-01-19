"Не уверен, что Путин еще жив". Зеленский заявил, что не понимает, с кем в Москве вести переговоры
Выступая перед участниками экономического форума в Давосе в четверг, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не вполне представляет, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли еще президент Владимир Путин.
Украинский лидер сослался на недавние телевыступления Владимира Путина, которые, по мнению специалистов, записывались отдельно от того фона, который был наложен на видеозапись позднее. Таким было, в частности, его новогоднее поздравление, фоном для которого послужила группа людей в форме военнослужащих российской армии. Зеленский сказал, что Путин появляется на экранах на "хромакее" - однотонном фоне, на который впоследствии можно накладывать любое изображение в видеоредакторе, - и непонятно, жив ли он вообще.
"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется - телевизионщики поймут - на "хромакее", не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он жив. Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", – заявил Зеленский.
Зеленский также сказал, что Путин останется в истории человеком, который выкопал огромную пропасть между народами России и Украины.
"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", – заявил украинский президент.
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