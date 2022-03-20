"Я готов к переговорам с ним [Путиным]. Я был готов к этому последние два года. И я думаю, что без переговоров мы эту войну не закончим".
"Думаю, что нужно использовать любой формат, любой шанс, чтобы была возможность переговоров, возможность разговора с Путиным. Но если эти попытки закончатся провалом, это будет означать начало Третьей мировой войны".
"Мы всегда настаивали на переговорном процессе. Мы всегда предлагали диалог, предлагали мирные решения. И я хочу чтобы сейчас меня услышали все, особенно в Москве. Настало время встретиться. Настало время восстановить территориальную целостность".
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не исключают возможность встречи двух лидеров.
"Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", – говорил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Генштаб ВСУ: противник готовит наступление на Киев, в Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок
Война в Украине продолжается четвертую неделю....
Найти квартиру для украинцев в Литве непросто: услышав, что мать с детьми, часть хозяев бросает трубку
Снять квартиру для украинцев непросто. Услышав, что...
Бывший глава МИД Литвы видит ошибки Запада: один вопрос уже становится морально неудобным
Переговоры между Украиной и Россией идут, а украинцы...
Эксперт: пропаганда Кремля созвучна с риторикой нацистов в 30-х годах
За последний месяц руководство РФ уже несколько раз...
Профессор Сергей Оленин: Путин – старик, обезумевший от бесконтрольной власти "Ничто не может оправдать развязывание полномасштабной войны"
За последние 20 дней представители власти Литвы, включая...