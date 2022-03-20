"Я готов к переговорам с ним [Путиным]. Я был готов к этому последние два года. И я думаю, что без переговоров мы эту войну не закончим".

"Думаю, что нужно использовать любой формат, любой шанс, чтобы была возможность переговоров, возможность разговора с Путиным. Но если эти попытки закончатся провалом, это будет означать начало Третьей мировой войны".

"Мы всегда настаивали на переговорном процессе. Мы всегда предлагали диалог, предлагали мирные решения. И я хочу чтобы сейчас меня услышали все, особенно в Москве. Настало время встретиться. Настало время восстановить территориальную целостность".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не исключают возможность встречи двух лидеров.

"Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", – говорил он.