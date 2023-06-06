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Взорвать дамбу Каховской ГЭС, которая находится под российской оккупацией больше года, как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. “Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими”, - заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита “Бухарестской девятки”.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AP / Scanpix

“Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И потому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира”, - сказал президент.

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Он отметил, что российский реваншизм постоянно подпитывает вера в то, что Европа вроде бы проявит слабость. “Слабость – это основная надежда и ставка террористов”, - сказал Зеленский.

“Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый саммит должен усиливать всех нас в защите от российского террора. И, безусловно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО”, - подчеркнул украинский лидер.

Российские войска этой ночью подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Местных жителей эвакуируют. По словам министра иностранных дел Украины, животные в Новокаховском зоопарке погибли при подъеме воды.

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