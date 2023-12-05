Зеленский выступит во вторник в Сенате США по видеосвязи

В Палате представителей растет скептицизм по поводу масштабов помощи Украине. Даже те республиканцы, что поддерживают продолжение помощи, увязывают ее выделение с вопросом ужесточения иммиграционной политики на южной границе США , чтобы остановить поток мигрантов.

Президент Джо Байден добивается выделения почти 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды, но законодатели на Капитолийском холме пока эти деньги так и не выделили.

Шумер сказал, что пригласил Зеленского выступить перед сенаторами, чтобы они "смогли напрямую услышать от него, что именно поставлено на карту". Сенаторам также предстоит выслушать представителей Пентагона , Госдепартамента и других высокопоставленных чиновников по вопросам национальной безопасности.

Шумер в понедельник объявил о предстоящем выступлении Зеленского, после того, как администрация Байдена заявила о срочной необходимости одобрить военную и экономическую помощь Украине. Белый дом предупредил, что без выделения этой помощи военные усилия Киева по защите от вторжения России могут остановиться.

"Конгресс должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу за свободу в Украине в рамках коалиции из 50 стран, которую создал президент Байден, или же Конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать победу, – заявил в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан. – Все просто. Это суровый выбор, и мы надеемся, что Конгресс на двухпартийной основе сделает правильный выбор".

Конгресс США уже выделил 111 миллиардов долларов на помощь Украине, включая 67 миллиардов долларов на военные закупки, 27 миллиардов долларов на экономическую и гражданскую помощь и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

Как заявила директор Административно-бюджетного управления администрации Байдена Шаланда Янг, все эти средства, за исключением около 3% военного финансирования, были исчерпаны к середине ноября.