Зеленский выступил в Европарламенте. Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

"Каждая площадь будет Площадью Свободы. Никто не нас не сломит. Наше желание - чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?
Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание.
Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму", - сказал Зеленский.
Депутаты стоя аплодировали украинскому президенту.
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