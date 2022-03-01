aA
Владимир Зеленский выступил в Европарламенте по видеосвязи перед тем, как депутаты начали рассматривать заявку Украины на вступление в членство ЕС.
Зеленский выступил в Европарламенте. Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС
© AFP / Scanpix

"Каждая площадь будет Площадью Свободы. Никто не нас не сломит. Наше желание - чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?

Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание.

Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму", - сказал Зеленский.

Статьи по теме:
Правительство Литвы: пока большого наплыва бегущих от войны украинцев нет, но цифры могу вырасти
Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Депутаты стоя аплодировали украинскому президенту.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Кулеба – россиянам: ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле

Российских солдат в Украине оставили без сухпайков,...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Киев готовится к обороне, Зеленский - Путину: "Шестнадцать детей ты убил"

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Vitalijus Mockus

Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину

На второй день военных действий России в Украине , 25...

В Вильнюсе началась 4-дневная "осада" посольства России в Литве "Свобода сияет" Прямая трансляция

Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная...

Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Противостояние российской агрессии со стороны...

Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко сваливают на невинных людей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...