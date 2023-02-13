Зеленский отметил работу энергетиков по устранению повреждений, нанесенных российскими ракетами и беспилотниками. Благодаря этой работе большинству людей не пришлось сталкиваться со слишком частыми отключениями электроэнергии в субботу и воскресенье, констатировал президент Украины.

"Сам тот факт, что... после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков", – сказал он в вечернем видеообращении.

"Должны отдавать себе отчет: это еще не победа, не решающая (победа) на энергетическом фронте. К сожалению, могут быть новые удары террористов из России. Могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления", – сказал Зеленский.

Он также сказал, что с началом рабочей недели в понедельник вновь начнутся плановые отключения электроэнергии.

Напомним, что в последние месяцы Россия неоднократно совершала нападения на украинские энергетические объекты, в результате чего миллионы людей в условиях холодной зимы оставались без света, отопления и водоснабжения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дефицит электроэнергии после атак значительно сократился, благодаря чрезвычайно быстрому выполнению ремонтной программы, которая обеспечила работу и подключение к сети всех девяти атомных энергоблоков на территории, контролируемой Киевом.

"Это лучший ответ украинских энергетиков на вражеские обстрелы", – отмечается в заявлении министра.