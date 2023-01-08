В списке - певцы Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, идеолог "русского мира" Александр Дугин, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, юморист Евгений Петросян. Кроме того, ограничительные меры распространены на телеведущего Леонида Якубовича, исполнителя Филиппа Киркорова, продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиту Михалкова, певицу Лолиту Милявскую. В перечне - телеведущая Жанна Бадоева и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Есть в списке и спортсмены - футбольный тренер Анатолий Тимощук.
Штрафные меры носят в том числе экономический характер. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, министерству иностранных дел Украины предписано проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других стран о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
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