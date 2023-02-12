Решение о штрафных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В черном списке Украины в числе прочих оказались глава компании "Росэнергоатом" Андрей Петров, замглавы госкорпорации "Росатом" Юрий Яковлев и помощник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Единственный украинец - заместитель главного инженера захваченной войсками РФ Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону россиян и в ноябре был назначен ими директором ЗАЭС.