Решение о штрафных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В черном списке Украины в числе прочих оказались глава компании "Росэнергоатом" Андрей Петров, замглавы госкорпорации "Росатом" Юрий Яковлев и помощник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
Единственный украинец - заместитель главного инженера захваченной войсками РФ Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону россиян и в ноябре был назначен ими директором ЗАЭС.
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