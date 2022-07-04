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Для всех в мире, в том числе для неглупых людей в самой России, понятно, что Украина победит в текущей войне. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения в воскресенье, 3 июля, по итогам 130-го дня войны.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

"Это лишь вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", — добавил он.

При этом президент Украины назвал три главных слова, которые характеризуют жизнь в стране, развязавшей очередную войну.

"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" — это то, что будет описывать русскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом", — сказал Зеленский.

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Наконец, он задался вопросом, для чего Кремль это делает, для чего погибли как минимум 35 тысяч российских солдат.

"Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах российское или советское знамя на руинах… Другого ответа просто нет", — констатировал глава государства.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву необходимо понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров — "зафиксировать документ".

В ответ на это в офисе президента Украины озвучили свои условия для переговоров и подчеркнули, что в нужное время это будет "зафиксировано на бумаге".

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Корреспондент. net
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