На совещании с руководством региона Зеленскому доложили, что "в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков", сообщается на сайте президента.

"Мы еще не можем полностью обследовать, провести полноценное разминирование и возобновить работу критической инфраструктуры в некоторых освобожденных населенных пунктах, поскольку там продолжаются обстрелы. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – сказал глава областной администрации Олег Синегубов.

Зеленский также посетил позиции украинских военных в Харьковской области и вручил награды.

14 мая Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил Би-би-си, что российские войска отходят, линия фронта отодвинулась от города, а 16 мая в ходе контрнаступления на харьковском направлении украинские военныевышли к границе с Россией.

Однако примерно неделю назад армия России сумела частично прорвать оборонные рубежи ВСУ в Луганской области, где сейчас идут наиболее интенсивные бои. Россия пытается окружить Северодонецк, Лисичанск, чтобы блокировать там группировку украинских войск.

Параллельно шли бои за город Лиман в Донецкой области, о взятии которого в пятницу сообщила Россия. В Киеве отрицают сдачу города.

На этом фоне группировку российских сил на Харьковском направлении считали относительно немногочисленной. Но недавно ее усилили, перебросив несколько батальонно-тактических групп. Об этом говорил советник главы Офиса президента Зеленского Алексей Арестович 24 мая.