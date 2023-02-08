Зеленский также встретится с украинскими военными, которые сейчас проходят военную подготовку в Великобритании, и выступит перед британским парламентом.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами", - сказал Сунак.

В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.