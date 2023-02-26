"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.