"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".
26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.
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